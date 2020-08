Gemeinsam leben statt wohnen

"Wir machen Ihnen und allen Interessierten in Bamberg ein Angebot, nicht in einem anonymen Komplex zu wohnen, sondern gemeinsam in einer nachhaltig orientierten Wohngenossenschaft zu leben", so Thomas E. Banning, Vorstand der Eco Eco AG, kürzlich bei der ersten Informationsveranstaltung in der Kufa Bamberg über eine mögliche Wohngenossenschaft.

Das Unternehmen hat laut einer Pressemitteilung das Projekt "ecoSquare" entwickelt, das nahe der Pfisterbrücke eine gemischte städtische Bebauung für Büros, ein Hotel und Wohnungen vorsieht. Für den Wohnteil hat das Unternehmen nun das Angebot unterbreitet, so dass dieses auch durch eine Wohngenossenschaft übernommen werden kann. Dafür geht man nun in die Öffentlichkeit und sucht Interessierte, die Lust haben, in einer solchen Wohngenossenschaft aktiv mitzuarbeiten und dort zusammen mit Gleichgesinnten nicht nur zu wohnen, sondern mit nachhaltiger Ausrichtung zu leben.

Wunsch Wohngenossenschaft

Banning erläuterte bei der Informationsveranstaltung die Gründe, warum zum "ecoSquare" eine Wohngenossenschaft perfekt passen würde: "Wir wollen in Bamberg bewusst ein innovatives Projekt für zukunftsfähiges Leben und Arbeiten schaffen. Das ,ecoSquare' an der Pfisterbrücke soll ein Modellprojekt für Nachhaltigkeit werden und steht für langlebige und umweltschonende Baukonzepte, eine innovative Energieversorgung zusammen mit der Naturstrom AG, einem Mobilitätskonzept mit ÖPNV, Fahrrädern und Fahrzeug-Sharing und viel Grün im ganzen Quartier. Wir wollen nicht nur stumpf Wohnraum anbieten, sondern den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit bieten, dort nachhaltig im ökonomischen, ökologischen und sozialen Sinne zu leben und dabei aktiv ihr Lebensumfeld mitzugestalten. Dafür sehen wir neben den ansonsten typischen Modellen Wohnungseigentum oder Miete eine dritte Möglichkeit, die Gründung einer Wohnungsgenossenschaft."

Eine Wohngenossenschaft würde den Wohnkomplex entlang der Pödeldorfer Straße und der Annastraße mit 64 Wohnungen und neun Townhouses mit Größen von 50 bis 160 Quadratmeter, Ladenlokale zur Pödeldorfer Straße, Gemeinschaftsräumen und privater Kinderbetreuungseinrichtung erwerben, selbst verwalten und das Zusammenleben organisieren.

Der Büro- und Hotelkomplex mit Konferenzcenter entlang der Bahntrasse, in dem Büros vermietet werden und unter anderem sich die Firmen Naturstrom und Eco Eco ansiedeln werden, bleibt ebenso beim derzeitigen Grundeigentümer wie eine gemeinsam zu nutzende Tiefgarage.

Weitere Veranstaltung

Nachdem die Veranstaltung in der Kufa auf sehr gute Resonanz stieß, findet eine weitere Informationsveranstaltung am 26. August um 19 Uhr in der Kufa der Lebenshilfe Bamberg in der Ohmstraße 3 statt. Eine Anmeldung per E-Mail an ecosquare@ecoeco.de ist aufgrund der Corona-Regelungen erforderlich.

Die Eco Eco AG hat ihren Firmensitz in Bamberg und Büros in Eggolsheim und Hameln. Das Unternehmen wurde nach eigenen Aussagen 1999 gegründet und will Ökonomie und Ökologie gegenseitig begünstigen. red