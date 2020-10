Wer ein Studium beginnt, hat immer viele Fragen. In diesem Jahr sind das besonders viele und natürlich auch andere als in "normalen" Zeiten: Wie kann ich an Vorlesungen teilnehmen? Wie lerne ich jetzt andere Studierende kennen und wie können wir uns treffen? Welche digitalen Plattformen muss ich kennen und wie funktionieren sie? Antworten darauf lieferten die Erstsemestertage in den MINT-Studiengängen der Hochschule Coburg. Und heuer waren sei besonders wichtig.

Die sonst auf einen Termin gebündelten Veranstaltungen wurden von den Organisatorinnen Ina Sinterhauf und Anna Keiderling vom Projekt:ING über mehrere Tage verteilt. So konnten sich die jungen Menschen innerhalb der Mentoratsgruppen persönlich kennenlernen. Gemeinsame Programmpunkte aller Erstsemester fanden über die Online-Plattform Zoom statt. Ähnlich wird der Vorlesungsbetrieb während des Semesters zwischen Präsenz- und Onlineveranstaltungen umgesetzt.

Zu Beginn der Erstsemestertage konnten erste Kontakte geknüpft werden. Die Mentoren gaben hilfreiche Infos zum Studienstart. In einem virtuellen Rundgang konnten sich die Erstsemester räumlich an der Hochschule orientieren und wichtige Anlaufstellen kennenlernen.

Durch die Bearbeitung einer Projektaufgabe, bei der Inhalte aus dem jeweiligen Studiengang aufgegriffen wurden, kamen sich die neuen Studierenden näher - natürlich mit dem nötigen räumlichen Abstand. In den Gruppen wurden zum Beispiel einfache, aber präzise Waagen entwickelt, virtuelle Lego-Roboter programmiert, knifflige Aufgabenstellungen aus der Optik gelöst oder stimmungsvolle weihnachtliche Beleuchtungen entworfen. Für die Präsentation der Projektergebnisse vor einer Jury, die über Zoom stattfand, entwickelten die Studierenden sehr kreative Präsentationsmöglichkeiten. Das machte den Jurymitgliedern die Auswahl eines Gewinnerprojektes nicht leicht.

Ina Sinterhauf, Leiterin von Projekt:ING, ist zufrieden mit der Veranstaltungswoche: "Unter diesen Umständen ist es uns gelungen, wirklich schöne Erstsemestertage zu gestalten, die den neuen Studierenden einen guten Start erlauben." Anna Keiderling ergänzt: "Auch die Mentorinnen und Mentoren sowie die Lehrenden aus den Fakultäten haben sich auf das neue Format eingelassen und dadurch die Umsetzung ermöglicht."

Nach diesem guten Start ist das Team von Projekt:ING für die Coburger MINT-Studierenden weiterhin da, ob mit Seminarangeboten, Lerntipps der Woche oder individueller Beratung. red