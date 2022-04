Einen offenen Lese- und Literaturkreis unter der Leitung von Marlies Fichte organisiert das Team der Stadtbücherei künftig jeden zweiten Dienstag im Monat - zum ersten Mal am 12. April. Marlies Fichte hat schon in ihrer alten Heimat erfolgreich einen Lese- und Literaturkreis für lesebegeisterte Personen jeden Alters geführt. Während Lesekreise in den USA und Großbritannien längst etabliert sind, steigt nun auch in Deutschland das Interesse am gemeinsamen Austausch über Literatur, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. Kommen kann jeder, der Spaß am Lesen, Diskutieren und Besprechen von Literatur, Gedichten und Texten hat. Zudem würden der geschichtliche Kontext und die Biografie des Autors miteinbezogen.

Dabei sei es den Verantwortlichen des Literaturkreises wichtig, dass der Treffpunkt nicht "in einer intellektuellen Ecke angesiedelt wird", sondern dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin die Veranstaltung als bereichernd empfindet. Der erste Termin am Dienstag 12. April, von 10 bis 12 Uhr soll zum Kennenlernen genutzt werden, zudem würden der weitere Ablauf sowie Literaturwünsche besprochen. Obwohl es sich um einen offenen Lese- und Literaturkreis handelt, wird wegen der geltenden Hygienemaßnahmen um eine kurze Voranmeldung in der Stadtbücherei gebeten, und zwar unter Tel.: 0971/807-4221, persönlich zu den Öffnungszeiten oder per Mail an stadtbuecherei@stadt.badkissingen.de. red