Die Pfarrei Adelsdorf lädt alle Kinder und Eltern der Kirchengemeinde dazu ein, von Christkönig, 22. November, bis Weihnachten, 25. Dezember, den Weg zur Krippe gemeinsam mit dem Team der Kinderkirche zu gehen. Dabei werden die Teilnehmenden von Leo dem Löwen begleitet, der auf besondere Weise wieder König wurde. Jeden Sonntag kann in der Kirche in Adelsdorf im Rondell, mittlerer Eingangsbereich (von innen betreten), eine neue Krippengestaltung angeschaut werden. Dort hat sich auch immer der kleine Löwe versteckt. Daneben befinden sich Fische zum Anheften an die Sonne, Vorschläge für eine Kinderkirche daheim und Bastelideen. Jeden Tag bis ungefähr 17 Uhr können alle Interessierten in die Kirche kommen. Die geplante Präsenzkinderkirche am Sonntag, 22. November, entfällt wegen der derzeitigen Kontaktbeschränkungen. red