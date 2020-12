Jedes Jahr besucht Wolfram Thein, Bürgermeister in der Marktgemeinde Maroldsweisach, die Wohngruppe des Sozialpsychiatrischen Zentrums, die die Diakonie Bamberg-Forchheim in Allertshausen anbietet. Das ließ er sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, wenn er diesmal auch keine Tasse Kaffee gemeinsam mit dem Team und den Bewohnern trinken konnte. Mit dabei hatte er Weihnachtsgeschenke für die Bewohner und dankte dem Team für das Engagement und den Zusammenhalt in diesen schwierigen Zeiten, wie die Diakonie dieser Tage mitteilte.

In der Diakonie-Wohngruppe in Allertshausen, einem Gemeindeteil von Maroldsweisach, finden psychisch erkrankte Menschen einen Ort, an dem sie mit Angeboten für einen strukturierten Tagesablauf wieder Orientierung im Alltag finden können. Um die Alltagskompetenzen der Klienten zu stärken, übernehmen Bewohner hauswirtschaftliche Aufgaben zum Teil selbst. Je nach Belastbarkeit und Motivation können sie eine Beschäftigung im Tageszentrum Allertshausen wahrnehmen oder auch in einer Wefa gGmbH (Werkstätten für angepasste Arbeit, anerkannte Werkstätten für Behinderte) tätig werden.

Das Tageszentrum der Diakonie sieht sich wie alle Einrichtungen mit der Corona-Pandemie konfrontiert. Die psychisch erkrankten Menschen stellen zum Beispiel Produkte für die Weihnachtszeit her. Auch das hilft durch die Krise.

Hirsche aus Metall, ein ausgesägter und geflammter Tannenbaum, arrangiert auf einem Holzbrett, ergänzt um die Schriftzüge "Herzlich willkommen" und den Familiennamen: Gemeinsam mit der Kundin ist im Tageszentrum Allertshausen ein ganz persönliches Willkommensschild entstanden. "Wir stellen uns gerne auf Kundenwünsche ein", so Anne Kübrich, die für die Diakonie Bamberg-Forchheim das Tageszentrum leitet, "und freuen uns, wenn das Endprodukt unsere Kunden glücklich macht". Dabei ist sie der "Link" zwischen Käufern, dem Team des Tageszentrums und den Klienten, die die Einrichtung in Allertshausen besuchen. "Unsere Gäste sind psychisch erkrankt", erklärt die Heilpädagogin. Die Zeit im Tageszentrum gebe ihnen Halt und Orientierung im Alltag. "Wir sind sehr froh, dass wir mit unserem konsequenten Hygiene-Konzept unser Angebot auch in der Pandemie weitgehend aufrecht erhalten können." Für die Gäste sei es ungemein wichtig, dass der Besuch des Tageszentrums weiterhin gegeben ist: "Wir merken, wie bedeutend es ist, dass unsere Klienten besonders in diesen Zeiten raus aus ihren Wohnungen kommen, dass sie Gesprächspartner haben, eine gewohnte Tagesstruktur. Dass wir gemeinsam Corona aushalten", unterstreicht Leiterin Anne Kübrich.

Einschnitte müssten sie trotzdem hinnehmen: So konnte das Adventskranzbinden, zu dem in den vergangenen Jahren auch immer Interessierte eingeladen waren, coronabedingt heuer nicht angeboten werden.

Noch eine weitere große Veränderung hat die Pandemie mit sich gebracht: Die Gruppe der Gäste musste geteilt werden. Eine Gruppe besucht weiterhin das Tageszentrum in Allertshausen, eine weitere hat Unterschlupf in den Räumlichkeiten auf dem Zeilberg gefunden, die ebenfalls zum Sozialpsychiatrischen Verbund der Diakonie Bamberg-Forchheim gehören. "Doch wir sind uns weiterhin nah", erzählt Anne Kübrich.

So habe die Zeilberger Gruppe Plätzchen gebacken und über eine Mitarbeiterin Tütchen mit dem weihnachtlichen Gebäck der Gruppe in Allertshausen zukommen lassen. "Natürlich haben wir dann von hier aus eine selbstgestaltete Karte als Dankeschön an unsere Zeilberger geschickt."

Da in diesem Jahr eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit allen Tageszentrum-Gästen nicht stattfinden kann, wird Anne Kübrich viele Weihnachtsbriefe schreiben und auch allen Gästen eine kleine Überraschung zukommen lassen: "Uns als Team liegt es am Herzen, dass alle unsere Tagesgäste trotz der Regelungen rund um Covid-19 sich wahrgenommen und wertgeschätzt fühlen und unsere Verbundenheit spüren."

Das Tageszentrum Allertshausen besuchen Menschen mit einer psychischen Behinderung, denen aus eigener Kraft keine sinnvolle Strukturierung ihres Tages gelingt oder deren wiedererlangte selbstständige Lebensführung durch den Besuch des Tageszentrums unterstützt werden soll. Das Team um Leiterin Anne Kübrich bietet den Gästen in einem geschützten Rahmen verschiedene Anregungen und Aktivitäten an. Dazu gehören kreative und handwerkliche Beschäftigungen wie das Gestalten von Geschenken aus Holz, das Weben von Teppichen, Klöppeln und verschiedenes mehr.

Gerne können Kunden auch eigene Ideen und Wünsche äußern. Wer möchte, findet im Internet eine Auswahl der Produktpalette unter www.dwbf.de/tageszentrum-allertshausen/. red