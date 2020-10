Familien Bürgermeister Udo Siegel gab bekannt, das wieder zwei ehrenamtlich tätige "Leih-Omas" zur Verfügung stehen. Diese seien allerdings kein Ersatz für eine Tagesmutter, sondern es solle ein Mehrwert sowohl für die Familien als auch für die Senioren erzielt und den Eltern eine Auszeit ermöglicht werden. Die Vermittlung erfolge über die Gemeinde.

Busfahren Das Netz der Bushaltestellen könnte ausgebaut werden. Udo Siegel wies dazu auf die Möglichkeit der Rufbusse hin, die bislang wenig bekannt seien. Das soll künftig intensiver angegangen werden. Es soll auch mehr dafür geworben werden.

Dialog Auch in Corona-Zeiten muss eine Bürgerversammlung abgehalten werden. Voraussichtlich wird man es so organisieren, dass nur eine begrenzte Anzahl angemeldeter Zuhörer in die Schulturnhalle eingelassen wird. Näheres wird im Amtsblatt bekanntgegeben. lbö