Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am heutigen Montag um 19 Uhr im Haus der Jugend statt. Unter anderem auf der Agenda stehen neben der Machbarkeitsstudie zur Wiederbelebung des Anwesens Dorfplatz 8 in Rugendorf (ehemaliges Gasthaus "Schwarzes Roß") die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Rugendorf nach Kübelhof und die Auftragsvergabe der Asphaltdecke im Einfahrtsbereich Birngasse, die Vorbereitung der Messreihen zur Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Kläranlagen Rugendorf und Losau sowie der Austausch der Heizungsanlagen im Rathaus und in der Schule. red