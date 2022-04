Die Gemeinderäte aus Oerlenbach haben bei ihrer Sitzung am Mittwoch, 6. April, eine umfangreiche Tagesordnung. Unter anderem geht es um den Kulturehrenbrief der Gemeinde, um die Mietkosten der Hegler-Halle, das Radwegeprogramm und eine Kampfmittelsondierung in der Domstraße. Beginn ist um 19 Uhr im Gemeindesaal in Eltingshausen. sek