Ohne Wasser kein Leben - Trinkwasser ist ein sehr wertvolles Gut. Die Wasserschutzgebiete im ländlichen Raum sind die Grundlage dafür,

dass die Bevölkerung und die Wirtschaft in entfernten Städten und Gemeinden, mit dem wertvollen Nass versorgt werden können.

Dafür werden große Mengen an Trinkwasser aus dem ländlichen Raum durch die Fernwasserversorgungen in diese Kommunen geliefert. Denn ohne dieses Wasser, wären viele Städte und Gemeinden gar nicht lebensfähig. Allerdings werden die Städte und Gemeinden, welche mit ihren Wasserschutzgebieten diese große Leistung vollbringen, bisher nicht an dieser "Wertschöpfungskette Trinkwasser" beteiligt. Das meinen jedenfalls mehrere Vertreter liefernder Gemeinden, die sich nun zusammengeschlossen haben.

Einsatz für Liefernde

In Nürnberg gründeten sie daher die IWK Bayern. IWK, das steht für Interessensgemeinschaft wasserliefernder Kommunen. Hierzu zählen: Gemeinde Langfurth, Markt Dürrwangen, Markt Dentlein am Forst, Markt Uehlfeld, Markt Nordhalben, Stadt Miesbach und Gemeinde Farchant. Sie setzen sich nun für den Schutz der Trinkwasservorkommen, die Honorierung dieser wertvollen Leistung der betroffenen Kommunen sowie gerechte Lösungen für die Einschränkungen vor Ort ein, wie aus ihrer Pressemitteilung hervorgeht.

Zum Sprecher für Nordbayern wurde Michael Pöhnlein, Bürgermeister des Marktes Nordhalben, und für Südbayern

Christian Hornsteiner, Bürgermeister der Gemeinde Farchant, gewählt. red