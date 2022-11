Wartmannsroth — Auch in der Gemeinde Wartmannsroth wird viel über mögliche Energiesparmaßnahmen diskutiert. Durch die Fokusberatung der Energieagentur Unterfranken wird nun deutlich: 280.000 Kilowattstunden Strom verbraucht die Gemeinde pro Jahr. Den größten Anteil stellen dabei mit 157.898 Kilowattstunden die Kläranlagen im Gemeindegebiet dar.

"Die Anlagen sind große Stromfresser, durch spezielle Pumpen können allerdings noch zehn bis 20 Prozent Energie eingespart werden", ist sich der 1. Vorsitzende der Agentur Karlheinz Paulus sicher. Und auch die Erzeugung von Eigenstrom durch Photovoltaikanlagen - auf dem Dach oder in unmittelbarer Nähe der Anlagen - wäre eine gute Möglichkeit, den hohen Energieverbrauch eigenständig auszugleichen.

Abschaltung nicht rentabel

"Was die Straßenbeleuchtung angeht, sind wir in der Gemeinde Wartmannsroth schon sehr gut aufgestellt", erzählt 1. Bürgermeister Florian Atzmüller. Alle Lampen seien bereits mit LED-Strahlern ausgerüstet und werden ab ein Uhr nachts für vier Stunden auf 50 Prozent ihrer Leistung gedimmt. Durch eine Komplettabschaltung in diesem Zeitraum könnten nochmal 7600 Kilowattstunden Strom eingespart werden. Da alle verkehrswichtigen Punkte - zum Beispiel Ortsdurchfahrten - allerdings beleuchtet bleiben müssten, käme die Gemeinde lediglich auf eine realistische Einsparung von 4000 Kilowattstunden (entspricht Kosten von ungefähr 2000 Euro pro Jahr).

Des Weiteren gibt der Bürgermeister zu bedenken: "Bei einer Abschaltung muss jede einzelne Lampe mit einem weiß-rot-weißen Band ausgestattet werden." Ebenfalls die Einstufung der Kommunalversicherung - die Abschaltung sei rechtlich bedenklich, sowie der mögliche Verlust von Garantieansprüchen der LED-Leuchten - spreche dagegen. Das Ausschalten einzelner Laternen sei nicht möglich, abgeschaltet werden können lediglich zusammenhängende Beleuchtungsstränge, betont der Bürgermeister. Die entstehenden Umrüstkosten von ungefähr 12.000 Euro würden sich erst nach sechs Jahren amortisieren, eine Investition des Geldes in andere Energiesparmaßnahmen wäre für die Gemeinde rentabler. Die Räte sind sich einig: Die Straßenbeleuchtung bleibt vorerst an.

Baustelle ohne Probleme

"Der Bau der Ortsdurchfahrt Wartmannsroth geht gut voran", freut sich Atzmüller. Kleinere Probleme konnten schnell gelöst werden. Neben einer nötigen Mauerveränderung in Zusammenhang mit der Bushaltestelle, äußerte die Baufirma ihre Bedenken über die Standfestigkeit eines an die Straße angrenzendes Anwesen. Nach Prüfung durch einen Statiker ist nun klar: "Wir graben etwas weniger tief in den Boden rein als geplant", so der Bürgermeister. Auswirkungen auf die Straße habe dies allerdings nicht. Ebenfalls sei das System der Umleitungen sei noch mal verbessert worden. Die Verwirrungen, ob man von Diebach kommend nach Wartmannsroth in Richtung Schwärzelbach weiterkommt, sollten nun gelöst sein.