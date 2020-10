Einen enormen Arbeitsaufwand für Gemeinderat und Verwaltung stellt die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Gemeinde Lautertal dar. Das wurde bei der Würdigung der Stellungnahmen und Anregungen von Behörden und der Öffentlichkeit in der Sitzung des Gremiums am Donnerstag erneut deutlich.

14 Bereiche in allen Ortsteilen sind davon betroffen, wie die Erläuterungen durch die beiden Geschäftsleitenden Beamten Hans Frieß und Cedric Lindner aufzeigten. Die wichtigsten Punkte waren die Schaffung von Gewerbeflächen im Gebiet Reutersgasse II - hier gibt es bereits zwei Bewerber, die in den Startlöchern stehen - sowie die Sicherung von Flächen für den Eigenheimbau und für seniorengerechtes Wohnen. In einigen Fällen erfolgte allerdings auch eine Zurücknahme von bisher ausgewiesenen Wohnbauflächen. Die Verwaltung empfahl, das Bauleitverfahren anhand des sich jetzt ergebenden neuen Planungsstandes fortzuführen. Der Gemeinderat fasste den Beschluss, die eingearbeiteten Anregungen und Einwände zu berücksichtigen und den Plan dann erneut auszulegen. "Mit dem geänderten Flächennutzungsplan haben wir einen guten Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung unserer Kommune für die nächsten Jahre", betonte Bürgermeister Karl Kolb und bedankte sich für die Leistungen der Verwaltung und des Gemeinderates im Zuge des Verfahrens.

Trotz der Corona-Pandemie finden die Bürgerversammlungen statt. "Die Bedingungen in Turnhalle, Vereinsheimen und im Saal in Rottenbach erlauben uns, die entsprechenden hygienischen Bedingungen zu gewährleisten", sagte Kolb. Stattfinden sollen die Veranstaltungen zum Volkstrauertag und am Martinstag - in sehr kleinem Rahmen ohne Umzug - sowie kleinere Weihnachtsveranstaltungen und die Waldweihnacht.

Am 7. Oktober fand eine Ortsbegehung am Kindergarten "Klecks" mit dem Elternbeirat und der Kindergartenleitung statt. Dabei ging es auch um die Erhöhung des Zauns. Angebote dafür belaufen sich auf 7000 bis 13 500 Euro. Vereinbart wurde an dem Termin, dass die einzelnen Meinungen zusammengetragen und dem Gemeinderat in der Novembersitzung zur Entscheidung vorgelegt werden sollen.

Erarbeitet sind auch die möglichen Maßnahmen zum Energiecoaching. Sie sollen in der Dezembersitzung durch die beauftragte Institution erörtert werden.

Der Gemeinderat vergab in seiner Sitzung am Donnerstag weitere Aufträge an Firmen im Zuge der Sanierung der Mittelschule Lautertal. Rund 560 000 Euro wurden im Zuge dieses Bauprojekts veranschlagt.

ah