Werken von der Künstlerin Ulrike Donié sind vom 8. bis 29. Mai in den Galerieräumen des Henneberg-Museums ausgestellt. Die Künstlerin stammt aus dem Saarland und lebt heute in der Nähe von Bad Honnef am Rhein. Ihre meist großformatigen Gemälde stehen zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion, heißt es in einer Pressemitteilung. Man meint zunächst, schon einmal Gesehenes wiederzuerkennen, doch bei näherem Hinsehen gerät man in Zweifel, was da eigentlich dargestellt ist.

In einem Moment sieht man eine friedliche Unterwasserwelt, die eine positive Stimmung erzeugt; im nächsten Augenblick fühlt man sich mit fremdartigen Wesen in einen beängstigenden Abgrund hineingezogen. Die Ausstellungseröffnung ist am Samstag, 7. Mai, um 19 Uhr im Innenhof des Deutschordensschlosses. red