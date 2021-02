Im Novizengarten hat die Frühjahrssaison begonnen. Die Spaziergänger erfreuen sich an den ersten Schneeglöckchen. Und es gibt wieder Neues zu entdecken. Ein Flötenspieler hat sich zu den anderen hölzernen Musikern gesellt, die der Münnerstädter Helmut Rittmeyer für den Novizengarten aus Holz gefertigt hat. Die hölzernen Gesellen sollen gute Laune in der Parkanlage verbreiten. Die Freunde des Novizengartens hatten auch schon ihren ersten Arbeitseinsatz in der Grünanlage. Ab sofort gibt es an jedem Montagvormittag einen Helfereinsatz. "Die Freunde des Novizengartens lassen sich gerne von tatkräftigen Helfern unterstützen", so Sabine Scheuble, eine der Aktiven des Freundeskreises. red