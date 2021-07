Am Mittwoch, gegen 11 Uhr, brachte ein ehrlicher Finder vier Geldkarten der Bayerischen Spielbank, die er zuvor auf einem Parkplatz in der Bergmannstraße gefunden hatte, zur Polizeiinspektion Bad Kissingen. Da kein Verlierer ermittelt werden konnte, wurden die Karten an die Spielbank Bad Kissingen weitergeleitet. pol