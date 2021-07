In einer Gaststätte in der Maxstraße wurde am späten Sonntagabend ein Geldbeutel samt Inhalt entwendet. Der Geldbeutel befand sich in der Handtasche, die an der Stuhllehne hing. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit, während die Besitzerin Darts spielte, teilt die Polizeiinspektion Bad Kissingen in ihrem Bericht mit. Im Geldbeutel waren etwa 400 Euro und der Personalausweis. Ein von den anwesenden Personen angedeuteter Tatverdacht konnte sich nicht bestätigen, so dass die Polizei nach weiteren etwaigen Zeugen sucht, heißt es weiter. pol