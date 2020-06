Geldautomat im Visier

Unbekannte Täter hatten es am frühen Sonntagmorgen in Hollfeld auf einen Geldautomat einer Bankfiliale abgesehen. Gegen 8.30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass sich die Tür zur Bankfiliale in der Südstraße nicht öffnen ließ und der Vorraum verwüstet aussehen würde. Schnell erhärtete sich jedoch der Verdacht, dass der Automat gezielt angegangen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter gegen 4 Uhr versucht, den Geldautomaten mit einem Trennschleifer gewaltsam zu öffnen. Die Unbekannten beschädigten zwar den Geldautomaten, erbeuteten jedoch kein Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 40 000 Euro. Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Südstraße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Rufnummer 0921/506-0 in Verbindung zu setzen. pol