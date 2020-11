Der Freistaat Bayern fördert mit bis zu 50 Millionen Euro Investitionskosten die Anschaffung technischer Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen, Kitas, Großtagespflegestellen und heilpädagogischen Tagesstätten. Die Gemeinde Ahorn hat laut Mitteilung bereits einen Antrag auf eine Förderung von zehn mobilen CO2 -Sensoren und zwei Luftreinigungsgeräten für die Johann-Gemmer-Grundschule in Ahorn beantragt. Der Antrag wurde am Mittwoch an die Regierung von Oberfranken abgeschickt. Bei dem Antrag handele es sich um eine 100-prozentige Förderung durch den Freistaat Bayern. Einen Eigenanteil der Gemeinde für die Neuanschaffung werde es nicht geben. Die Förderung setze sich aus einer Pauschale pro Schüler in Höhe von 7,27 Euro zusammen. Da im Schuljahr 2019/2020 145 Schüler in Ahorn unterrichtet werden, wird eine Summe in Höhe von rund 1054,15 Euro gefördert werden. Dieser Betrag reiche aus, um alle Klassenzimmer entsprechend der Räumlichkeiten auszustatten, so dass kein Eigenanteil für die Gemeinde anfällt. "In der momentanen Situation ist es wichtig, das Raumklima bestmöglich für unsere Schüler und Schülerinnen zu verbessern, um so Corona besser vorzubeugen", sagt Bürgermeister Martin Finzel. Gleichzeitig bedankt er sich für das schnelle Handeln seiner Mitarbeiter in der Verwaltung bei der Vorbereitung der Anträge. red