Geld für neue Rutsche

Bürgermeister Frank Jakob freut sich über eine Spende der VR-Bank Oberfranken-Mitte für den Spielplatz in Teuschnitz. Den Scheck über 3000 Euro erhielt das Stadtoberhaupt aus den Händen von Frank Wicklein, Geschäftsstellenleiter der VR-Bank in Steinbach am Wald.

"Als genossenschaftliche Bank engagieren wir uns in der Region und unterstützen gern die heimischen Kommunen, Institutionen, Schulen und Kindergärten ebenso wie Vereine und soziale Einrichtungen", betonte Wicklein.

Der Rathauschef dankte für den stolzen Betrag, der bei den Kindern gut angelegt sei. Mit der finanziellen Unterstützung soll nun eine Kleinkinderrutsche angeschafft werden. ut