Auch im neuen Jahr unterstützt die Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) "Fränkische Schweiz aktiv" Kleinprojekte aus der Region mit insgesamt 100 000 Euro. Möglich ist das durch das Förderprogramm "Regionalbudget", das bereits im vergangenen Jahr sehr erfolgreich umgesetzt wurde. Dabei können sich Vereine, Privatpersonen, Unternehmen, Gemeinden und Kirchen um eine Förderung ihres Projekts bewerben.

"Das Interesse am Regionalbudget 2020 war überwältigend. Es erreichten uns deutlich mehr Bewerbungen als wir zunächst erwartet hatten. Letztendlich konnten wir 19 Projektträger bei ihrem Vorhaben finanziell unterstützen", berichtet die ILE-Vorsitzende Christiane Meyer. Auch Marco Trautner (FW), Bürgermeister des Marktes Wiesenttal, ist laut Pressemitteilung der ILE von dem Förderprogramm begeistert: "Es ist bewundernswert, wie viel ehrenamtliche Leistung mit Unterstützung des Regionalbudgets erbracht wurde. Mich freut es besonders zu sehen, dass viele der geförderten Projekte in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen umgesetzt werden. So kommt das Geld, mit dem die ILE Vereine unterstützt auch unserer Wirtschaft zugute."

Für eine Förderung muss ein Projekt folgende Kriterien erfüllen: Es muss in einer der ILE-Kommunen liegen, es darf insgesamt nicht mehr als 20 000 Euro netto kosten, es darf bis zur Ernennung noch nicht begonnen haben und muss bis Ende September fertig umgesetzt sein.

Für alles andere hilft die Allianzmanagerin der ILE, Nadine Zettlmeißl, weiter. Sie erklärt: "Im letzten Jahr haben wir mit Hilfe des Regionalbudgets unter anderem Spielplätze, Bürgergärten und Renovierungsarbeiten an Vereinshäusern gefördert. Es gab auch außergewöhnliche Projekte wie die Anschaffung eines fernsteuerbaren Teleskops der Sternwarte oder den Bau eines mobilen Küchenwagens für Vereinsfeste. Wer eine Idee für ein Projekt hat, sollte diese am besten vorab mit uns besprechen."

Der Antrag selbst sei leicht auszufüllen. Benötigt wird eine kurze Projektbeschreibung und nach Möglichkeit ein Kostenangebot. Anträge können ab sofort bis zum 28. Februar bei der ILE in digitaler Form eingereicht werden, E-Mail an zettlmeissl@ile-fsa.de. Alle Informationen und das Antragsformular gibt es unter www.ile-fsa.de/konzept/projekte/regionalbudget/.

Zusammensetzung

Die 100 000 Euro Regionalbudget setzen sich aus 90 000 Euro vom Amt für Ländliche Entwicklung und 10 000 Euro von den Mitgliedskommunen der ILE zusammen. Projekte können mit bis zu 80 Prozent der Nettokosten gefördert werden. Die Höchstsumme pro Projekt beträgt 10 000 Euro. red