Zur gemeinsamen Feier ("150. Jubiläum") ihrer runden Geburtstage baten Brigitte und Gerhard Endsberger aus Kulmbach ihre Gäste darum, statt Geschenken Spenden für die Kinderwohngruppen der Geschwister-Gummi-Stiftung mitzubringen. Dabei kam ein Betrag von 3150 Euro zusammen, den das Lions-Hilfswerk Bayreuth-Kulmbach aufrundete, so dass jetzt eine 4000-Euro-Spende übergeben werden konnte.

Gerhard Endsberger, von 1982 bis 2006 leitender Arzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Kulmbach, und seine Frau hatten durch einen Besuch im Kinderhaus Sternstunden bereits vorab wertvolle Einblicke in die Arbeit des Kinder- und Jugendhilfeträgers erhalten. "Aus diesem Grund war es uns ein besonderes Anliegen, den Kindern mit unserem Beitrag einen Weg in eine möglichst gute Zukunft zu ermöglichen", so das Ehepaar Endsberger.

Lions-Club-Präsident Prof. Matthias Keidel war beeindruckt vom Einsatz für die Kinder und Jugendlichen, die in sieben Wohngruppen leben. "Kinder haben einen hohen Stellenwert in unserem Club, besonders wenn die Hilfe so regional ankommt." Schatzmeister Prof. Klaus Schäfer ergänzte: "Deshalb haben wir gerne die Spende vom Ehepaar Endsberger aufgestockt."

Edeltraud Dahlhoff, Leiterin des Fachbereichs "Familie und Erziehung" der Geschwister-Gummi-Stiftung, nahm die Spende entgegen. Das Geld kommt den Kindern in den Wohngruppen zugute. Lisa Reichel, die eine Wohngruppe mit Kindern bis zu fünf Jahren leitet, und Thomas Schneider, Leiter einer Wohngruppe mit Kindern von sieben bis 13 Jahren, dazu: "Wir wollen den Kindern ein kleines Spieleparadies aus strapazierfähigen großen Riesen-Schaumstoffwürfeln schaffen." red