Der Fränkische Theatersommer hat seine Heimat auf Gut Kutzenberg bei Ebensfeld gefunden. Bereits 2018 wurde der Gutshof Kutzenberg dem Fränkischen Theatersommer durch eine Schenkung des Bezirks Oberfrankens überlassen. Damals ging für die Verantwortlichen, Bernd Matthes, Vorsitzender des Vereins, und Jan Burdinski, Intendant des Fränkischen Theatersommers, ein Traum in Erfüllung, da sie schon lange nach einem dauerhaften Standort mit ausreichend Platz gesucht hatten.

Großer Sanierungsbedarf

Für den Landkreis Lichtenfels und die Menschen vor Ort hat diese Ansiedlung eine positive Auswirkung auf die Kultur- und Theaterarbeit und natürlich auch das kulturelle Angebot in der Region. Allerdings besteht großer Sanierungsbedarf der Gutshofanlage. Aus diesem Grund lud die CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner, die dieses wichtige Kulturprojekt gerne auch mit Bundesmitteln unterstützen möchte, ihre Kollegen Patricia Lips sowie Florian Oßner, beide Mitglieder im Bundeshaushaltsausschuss und zuständig für die Bundesfördermittel der Denkmäler, in den Wahlkreis ein. Bei ihrem Besuch sollten sich die Abgeordneten ein Bild von Gut Kutzenberg machen.

Der Fränkische Theatersommer ist national bedeutend, weil er die fränkische Theaterkultur weit über die Landkreisgrenzen hinausträgt. "Das Projekt hat deshalb einen großen Mehrwert für den Landkreis und muss daher auf allen Ebenen unterstützt werden. Für mich ist die Ansiedlung des Fränkischen Theatersommers in Kutzenberg ein großer Gewinn für unser kulturelles Leben in der Region", so Emmi Zeulner.

"Ein wunderbarer Standort"

Die Verantwortlichen des Theatersommers würden sich sehr freuen, wenn es mit der Förderung klappen würde: "Gut Kutzenberg ist ein wunderbarer Standort mit sehr viel Potenzial. Mit der finanziellen Unterstützung von Seiten des Bundes könnten wir unsere Arbeit dort weiter ausbauen." Patricia Lips sowie Florian Oßner sagten ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit bereits zu. "Gerne machen wir uns bei den Gesprächen für das Projekt Gut Kutzenberg stark", versicherten die beiden Abgeordneten. Auch Ebensfelds Bürgermeister Storath unterstützt hier gerne. red