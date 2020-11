Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat die Förderung für zwei Projekte in der Region beschlossen: Die Gemeinde Oberhaid erhält aus dem Parkprogramm des Bundes 1,8 Millionen Euro für die Renaturierung und die naturnahe Platzgestaltung ihres Rathausplatzes. Das Modellprojekt "Raum für Leben" des Friedhofs in Gundelsheim wird mit 1,98 Millionen Euro gefördert. " Das gibt den Gemeinden die Möglichkeit, wichtige zentrale Plätze als Orte der Begegnung mit viel Aufenthaltsqualität zu gestalten", so der SPD-Abgeordnete Andreas Schwarz in der Pressemitteilung.

Neben Trauerort soll der Gundelsheimer Friedhof auch als Treffpunkt sowie Begegnungsraum fungieren und mit einer kleinen Grünfläche in der Ortsmitte attraktiver gestaltet werden. Barrierefreie Zugänge sowie eine verbesserte, energiesparende Beleuchtung sind weitere Maßnahmen des Projektes. Der derzeitige Baumbestand soll auf dem gesamten Friedhofsgelände sowie im neu geplanten Friedwald deutlich erhöht werden.

In Oberhaid soll eine lebendige Ortsmitte zur Aufwertung der Lebensqualität im Wohnumfeld für alte und junge Menschen gleichermaßen entstehen. Die vorhandenen versiegelten Flächen werden verkleinert, das Umfeld für einen würdigen Anblick des Einzeldenkmals "Alte Mühle" verbessert. Auf dem Platz sind außerdem Möglichkeiten für Freischankflächen, Grünflächen und ein erlebbarer Wasserlauf des Mühlkanals geplant. red