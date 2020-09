Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege und die Umweltstation schließen sich der Aktion "Gelbes Band" an. Jeder Besitzer kann die Bäume, die er selbst nicht beerntet, mit einem gelben Band markieren und so signalisieren, dass die Bäume ohne weitere Rücksprache von anderen abgeerntet werden können. Hintergrund ist, dass Jahr für Jahr in der Erntesaison viele Kilogramm Obst auf Streuobstwiesen oder in Obstreihen entlang von Flurwegen verrotten, weil sie nicht abgeerntet werden, da niemand weiß, wem die Bäume gehören. Als gelbes Band eignen sich am besten Markierungsbänder aus Papier, wie sie im Forst üblich sind. Aber natürlich tut es auch ein Strick mit gelber Fahne, so Kreisfachberater Michael Stromer. Gleichzeitig weist er eindringlich darauf hin, dass im Umkehrschluss gilt: Nicht markierte Bäume sind im Eigentum eines Privathaushaltes, Landwirts oder einer Kommune und dürfen ohne Rücksprache nicht abgeerntet werden. Denn das wäre Diebstahl. Da in diesem Jahr die Apfelmärkte ausfallen müssen, ist das "gelbe Band" eine gute Möglichkeit, sich trotzdem regional zu versorgen. red