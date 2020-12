Als Alternative zum gelben Sack kann in Erlangen für die Entsorgung von Verpackungen auch die gelbe Tonne verwendet werden. Ab Freitag, 1. Januar kann sie aber nur noch bei der Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH bestellt werden. Das ist per Internet (www.hofmann-denkt.de) oder unter der Telefonnummer 0800/1004337 möglich. Darauf hat jetzt das Amt für Umweltschutz und Energiefragen der Stadt hingewiesen. Wie bisher erhalten alle Haushalte, die keine gelbe Tonne haben, einmal jährlich gelbe Säcke. Das Team der städtischen Abfallberatung weist außerdem darauf hin, dass künftig Metall-Dosen in den gelben Sack oder die gelbe Tonne gehören. Im Januar werden alle Metall-Container an den Wertstoffinseln im Stadtgebiet abgezogen. Alle Verpackungen aus Metall müssen ab dann über den gelben Sack oder die gelbe Tonne entsorgt werden. Für weitere Fragen steht die Abfallberatung telefonisch unter der Rufnummer 09131/862939 zur Verfügung. Weitere Infos gibt es unter www.erlangen.de/abfallberatung. red