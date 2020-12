Ein offensichtlich psychisch Belasteter hat am Samstagabend Polizeibeamte aggressiv angegangen. Die Ordnungshüter konnten ihn letztlich widerstandslos festnehmen. Der 23-Jährige wurde laut Polizeibericht in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Gegen 16.30 Uhr fiel der Mann einer Streife der Bereitschaftspolizei in der Kissinger Straße auf, die zu diesem Zeitpunkt die Polizeiinspektion Hammelburg unterstützte. Der Unbekannte zeigte zwei uniformierten Beamten seinen Mittelfinger und sollte daraufhin kontrolliert werden. Während der Kontrolle warf er sein Fahrrad gegen den Streifenwagen und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Danach türmte der Mann in ein Feld. Dort versuchte er die Ordnungshüter fortgesetzt zu provozieren, indem er unter anderem den Besitz einer Waffe vortäuschte. Letztlich gelang es den Beamten jedoch den 23-Jährigen festzunehmen, gegen den ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet wurde. pol