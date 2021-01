Ein Unbekannter befuhr am Samstag gegen 11.55 Uhr mit seinem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Güterhallenstraße in Erlangen in westlicher Richtung. Ein anderer Radfahrer befuhr die Straße ordnungsgemäß in östlicher Fahrtrichtung. Auf Höhe der Hausnummer 1 musste dieser dem entgegenkommenden Geisterradler ausweichen. Beim Ausweichmanöver stürzte der Mann und zog sich eine Oberschenkelprellung zu, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Mann fährt einfach weiter

Der Unfallverursacher kümmerte sich in der Folge nicht um den Gestürzten und setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Der Verletzte musste zur weiteren Abklärung seiner Prellung ins Klinikum gebracht werden. Sollten andere Verkehrsteilnehmer den Unfall beobachtet oder Hinweise zu dem bis dato unbekannten Radfahrer haben, bittet die Polizei Erlangen um Rückmeldung unter Telefon 09131/7600. pol