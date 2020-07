Geisterfahrt endet glimpflich

Glücklicherweise ohne Unfall endete eine Geisterfahrt auf der Autobahn 73 in der Nacht zum Montag. Um 0.48 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Polizei die Mitteilung über ein falsch fahrendes Fahrzeug auf der A 73 bei Untersiemau. Dieses sei auf der Fahrbahn Richtung Suhl falsch in Richtung Bamberg unterwegs. Kurz darauf befand sich der Geisterfahrer laut weiterer Zeugen mit seinem Pkw schon auf Höhe der Anschlussstelle Lichtenfels und war hier immer noch in falscher Fahrtrichtung unterwegs. Erst als ihm hier ein Lkw entgegenkam, bemerkte der Falschfahrer sein Fehlverhalten und wendete sein Fahrzeug. Mehrere eingesetzte Streifenbesatzungen von Verkehrs- und Schutzpolizei konnten den Geisterfahrer nicht mehr feststellen. Laut Zeugenaussagen soll es sich um einen Pkw mit Lichtenfelser Kennzeichen gehandelt haben, möglicherweise in der Farbe grau oder silber. Gefährdet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kein anderer Verkehrsteilnehmer, die Ermittlungen dauern aber noch an. pol