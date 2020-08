Gehwegsanierungen am Rahmberg

Die Straße Am Rahmberg ist wegen Gehwegsanierungen von Montag, 10. August, bis voraussichtlich Freitag, 4. September, zwischen den Einmündungen Edergasse und Am Hallertürlein vollständig für Fußgänger und den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das teilt das Bauamt der Stadt mit. Während der Vollsperrung sind der nördliche Teil der Straße Am Rahmberg bis zur Hausnummer 16 sowie der Bewohnerparkplatz und die Edergasse nur über die Plonergasse entlang der Carl-Platz-Schule zu erreichen. Die Arbeiten werden in Abschnitten ausgeführt, so dass anliegende Grundstückszufahrten und -zugänge frei und benutzbar bleiben. Der Durchgangsverkehr wird über die Edergasse und die Plonergasse auch in umgekehrter Richtung umgeleitet. Die Stadt Herzogenaurach bittet um Vor- und Rücksicht im Baustellenbereich und bedankt sich für das Verständnis für entstehende Beeinträchtigungen und Unannehmlichkeiten.