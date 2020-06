Gehweg bei Weka wird saniert

Wie die Stadt Kronach mitteilt, wird ab Montag, 29. Juni, der schadhafte Plattenbelag des Gehwegs entlang des Kaufhauses Weka in der Johann-Nikolaus-Zitter-Straße saniert. Die Arbeiten führt das städtische Bauhof-Team durch.

Der Gehweg wird mit neuen Granitplatten versehen, in der Optik, wie sie auch beim Gehweg auf der Südseite des Kaufhausgebäudes am Hussiten- und Marienplatz verwendet wird. Die Straßenentwässerung wird angepasst und auch die Bordsteine werden neu ge-setzt. In diesem Zuge wird auch der bestehende Fußgängerüberweg barrierefrei an den Gehweg angeschlossen.

Während der voraussichtlich vierwöchigen Arbeiten ist eine halbseitige Sperrung der Straße nötig. Gleichzeitig gilt dann eine Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung stadtauswärts. Die Stadtbushaltestelle in der Zitterstraße bleibt dadurch anfahrbar. Stadteinwärts erfolgt die Umleitung über die Andreas-Limmer-Straße, den Kaulanger, die Friedhofsstraße, die Rodacher Straße und die Spitalbrücke. Die Strecke ist ausgeschildert. red