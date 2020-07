Woss ich nuch souch wollt, ... ... ja wie blöjd müss me denn sei, gedds nije aa aweng dümme nuch? Dou wolld aane doach daadsächlich "eine Immobilie" füe 100 000 Eu midd Faldschgeld bezouhl! A Haus, in boahr! Dä Räst iss ja kloah: Dä Vekäufe iss zen Schei drauf eiganga unn hodd di Bollizei oogeruft. Etz brauchd dä Foaldschgeldhändle kha Immobilie mää, etze wohnde zimmlich billich hinde Schwejdischa Gaddiena!

Nije üübemääßich midd Indellenz beschloung woahn siche aa di "Baike", die wuu oon Wochnend widde zwischen Schaubärch unn Judnboach midd ihra floddn Maschiena illegoala Renna gfoahn hoamm. Obwuohl überoll drüübe bericht woahn iss, aa dess sich di Oolieche dauend beschwään. Dou khoo sichs doach ajejde scho oo di Finge ouzijel, dess di Blaua zenn Kondrollijen khumma. Unn die hoamm aa "fädde Beude" gemacht! 16 Moll Bußgeld, unn 3 ve dia Gschosse hoammsa gleich beschloahchnoahmt. Wie dä aa noche ve Schaubärch widde auf Goodha khumma iss, iss dänn sei Brobblejm.

Gedds nuch dümme? In Dhoobärch hodd a Ausliefere ann Beschdelle oo di Hausdüe a lääs Bäggla üübegejm, eichndlich solld a scho bezoults Wischkäsdla dinn sei. Es undeschlounga Händy hodd di Bollizei oabe gleich inn Liefewoung gfunna ...

Zwaa Schdää Huolz hodd aane zerächdgemachd, auf 30-cm gsejcht (desses fei joah schöj nei ann Kufferaum bassd) unn oabhuolbereid noo di Schdrouß bein Zieglhüddne Kreisl gelejcht. Etz wunnede sich, dess seina Knüpfl midd-aamoll fodda senn ...

Nouch üübe 20 Joah Hoffn-unn-Banga hoammsa di Zajenne Umgejung aufgemachd: Ab drei Uhr wird vorbeigefahren. Ich will nije souch "Dummheid", oabe a gruoßa Botzjoon Schdueheit woah siche schuld füe di üübeloang Bauzeid. Seis wies will, etz issa dou unn me khoo sich freu. A gruoßa Feie hodds zefrüh um Dreia nije gejm, oabe defüe iss zegoah nuch a Wunde gschejng. A Ärbedde hodd zen Schluss dreimoll midd seine Schaufl noon Felsn geklopft - unn daadsächlich iss Wasse rausgeloffn. Seiddejm gibbs ann klann Bouch, a Schdückla endloang di ald Schdrouß. Si sölleddna "Rüttelstopfsäulenbach" nenn, ze Ärinnerung oo dänn Kaos woss a ganz Joah Vezöjcherung gekossd hodd ... - Fei nex fe unguut! Eue Schosch