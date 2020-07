Geht auf die Fremden zu!

Seit sechs Jahren engagiert sich Sozialpädagogin Katrin Ruppert im Asylhelferkreis Ebern. Doch die Integration der Flüchtlinge in die deutsche Gesellschaft ist schwieriger als gedacht. "Wir haben schon viele Veranstaltungen und Treffen organisiert. Aber die Erfahrung zeigt, dass nur ein kleiner Kreis Interessierter diese Angebote wahrnimmt. Nämlich diejenigen, die sich eh schon in der Flüchtlingshilfe engagieren. Neue Gesichter sehen wir selten", zieht Ruppert Bilanz.

Dabei sei es ein Herzenswunsch der Flüchtlinge, mit den Deutschen in Kontakt zu kommen. "Sie wollen nicht nur für sich sein, aber wissen nicht, wie sie andocken sollen", weiß Ruppert. Wegen des fehlenden Kontakts komme es auch immer wieder zu Missverständnissen .

So beschwerten sich Eberner darüber , dass die Flüchtlinge zu viel Wasser aus dem Bach genommen oder einen Baum zur falschen Zeit gefällt hätten. "Ich glaube, eine Gruppe Fremder macht die Einheimischen nervös. Vielleicht würde mir das auch so gehen. Aber ich kenne sie ja mittlerweile", sagt Ruppert. Sie will sich weiter für ein Miteinander einsetzen. km