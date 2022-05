Ungewöhnliche Blickwinkel und seltene Einblicke - das bieten die Museen Schloss Aschach zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai. Um 11, 14 und 15.30 Uhr finden jeweils einstündige "Schlüssellochführungen" statt. Gemeinsam öffnen die Besucher unter anderem die kleinste Tür des Schlosses und bei schönem Wetter die Tür zur Altane. Die Anmeldung ist unter Tel.: 09708/70 418 820 oder per E-Mail an schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de möglich.

Foto: Josefine Glöckner