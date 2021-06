Ein 55-jähriger Grundstücksbesitzer hat am Freitag, 18. Juni, um 21.10 Uhr in der Schweinfurter Straße in Ebenhausen bemerkt, dass zwei Sträucher seiner Thuja-Hecke sowie der Maschendrahtzaun darin angefahren und beschädigt worden sind. Vermutlich kam ein bisher Unbekannter, der die Schweinfurter Straße in Richtung Ortsmitte entlang fuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Hecke mit der rechten Fahrzeugseite. Die mögliche Unfallzeit konnte auf den Zeitraum von 16.45 bis 21.10 Uhr eingegrenzt werden, so die Polizei weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Bad Kissinger Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben; Hinweise unter Tel.: 0971/71490. pol