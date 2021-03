"Dass man seine Freundinnen und Freunde, seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden gerade nicht so richtig sehen kann, ist sehr schade", findet Ida aus der sechsten Klasse des Caspar-Vischer-Gymnasiums in Kulmbach. Was die wenigsten Schüler sich je haben vorstellen können, ist eingetreten, stellt Idas Mitschüler Felix beinahe etwas ungläubig fest: "Man vermisst sogar die Lehrer! Schule ist eigentlich echt cool!" Die Pandemie-Zeit stellt eben alles auf den Kopf.

Viele vermissen Besuch und Nähe

Im Unterricht haben sich die Kinder darüber unterhalten, dass man bei all den Entbehrungen und dem notwendigen Verzicht auch etwas Gutes tut: Man schützt andere davor, sich mit dem Virus zu infizieren.

Außerdem stellten die Kinder fest, dass es viele Menschen gibt, denen es genauso geht, vielen auch sehr viel schlechter, weil sie schon lange keinen Besuch mehr empfangen können, und wenn, dann nur unter strengen Auflagen. Menschliche Nähe vermissen vor allem Senioren, beispielsweise die Bewohner des Bürgerhospitals des BRK. Daher hatten die Schüler die Idee, diesen Menschen eine kleine Freude zu machen und ihnen Briefe zu schreiben.

Ein Schüler, der seinen Brief "an einen lieben Opa" adressierte, ließ dem Frühlingsklassiker "Frühling lässt sein blaues Band" von Eduard Mörike ein paar sehr persönliche Zeilen folgen: "Ich verstehe, wie Sie sich fühlen, da Sie seit Wochen keinen Besuch empfangen können und man seine Freunde und seine Familie vermisst. Man will mal wieder seine Liebsten umarmen... Ich wünsche mir, dass diese Zeit endet, und wir bald alle wieder mit unseren Lieben lachen können. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und sende Ihnen viele Grüße vom Caspar-Vischer-Gymnasium."

Einrichtungsleiterin Bettina Müller zeigte sich nach Übergabe all der liebevoll gestalteten Briefe sichtlich gerührt und bedankte sich im Namen der Bewohner, von denen zwei stellvertretend zur Übergabe gekommen waren, bei den fleißigen Schülern für die Umsetzung ihrer schönen Idee. red