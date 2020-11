Michael Memmel Na, haben Sie in den letzten Tagen auch mal bei der Polizei angerufen? Einfach mal erzählen, dass bei Schmitts nebenan zwei fremde Autos vor der Tür stehen. Oder dass in der Studenten-WG im zweiten Stock jetzt schon zum dritten Mal in 20 Minuten jemand geklingelt hat. Das Verpetzen der Nachbarn bei Verstößen gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen als erste Bürgerpflicht? Eine Aussage von Ministerpräsident Markus Söder hatte das unlängst nahegelegt.

Söders Hinweis auf sich beschwerende Bürger und sein Vergleich mit Ruhestörungen mag von politischen Gegnern als Aufruf zur Denunziation bewusst falsch interpretiert worden sein, doch Fakt ist: Bereits im ersten Lockdown gab es den einen oder anderen, der es mit dem "aufeinander Acht geben" übertrieben hat. Und auch jetzt wächst wieder das gegenseitige Misstrauen. So hat sich vor ein paar Tagen ein Leser bei uns gemeldet und neben der Auflistung der Infizierten nach Gemeinden auch angeregt, diese auf einzelne Straßen herunterzubrechen. Wie bitte? Warum sollten wir dann überhaupt noch die Hausnummern weglassen? Am besten gleich die betroffenen Häuser entsprechend markieren.

Nein, nein, so geht es nicht. Etwas Gelassenheit bei allem Ernst der Lage würde uns besser stehen. Also, wenn es Sie bei einem beobachteten Regelverstoß in den Fingern juckt, das Telefon zu nehmen und die Polizei anzurufen, probieren Sie doch mal was anderes. Mit dem Nachbarn sprechen und ihm ganz freundlich ins Gewissen reden, zum Beispiel.