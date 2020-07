Gegen Baum und dann nach Hause gefahren

Am Dienstagabend, gegen 20.10 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw BMW die Straße Kleinfeldlein in Richtung Frankenstraße. Dabei kam der Fahrer nach Angaben der Polizei mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front gegen einen Baum. Nach der Kollision mit dem Baum fuhr der Mann nach Hause, ohne sich um den Schaden bzw. liegengebliebene Fahrzeugteile zu kümmern. Aufgrund von Zeugen, die den Aufprall hörten und der am Unfallort liegenden Fahrzeugteile, konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser öffnete nach längeren Klingeln und gab gegenüber den eingesetzten Streifenbeamten den Unfall zu. Da der Mann zum Zeitpunkt der Befragung stark alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 3500 Euro. pol