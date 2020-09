Die Bildungs- und Tagungshäuser Vierzehnheiligen bieten am Sonntag, 20. September, von 10.30 bis 16 Uhr eine 14 Kilometer lange geführte Wanderung mit dem Titel "Ein Kloster und fleißige Mönche, fränkische Kultur, Gipfelglück und die schöne Natur auf dem fränkischen Jura" an. Treffpunkt ist im Diözesanhaus. Bei diesem vierstündigen Rundgang möchte Wanderführer Thomas Rößner den Teilnehmern die Vielfalt der oberfränkischen Fauna und Flora näherbringen. Land und Leute sowie die Kultur am Obermain und dem fränkischen Jura werden bei dieser Wandertour immer wieder ein Thema sein. Freuen können sich die Wanderer auf einen zünftigen Einkehrschwung. Festes Schuhwerk und dem Wetter angepasste Bekleidung sind mitzubringen. Gute Kondition und Trittsicherheit sind Voraussetzung für diese Wanderung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Kosteninformation und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bis Freitag, 11. September, bei den Bildungs- und Tagungshäusern Vierzehnheiligen online auf www.14hl.de, unter 09571/ 926-0 oder per Mail an info@14hl.de. red