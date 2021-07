Das Biosphärenzentrum Rhön bietet am Sonntag, 25. Juli, eine Wanderung durch das Schwarze Moor an. Thema dabei ist die Flora, Fauna und Entstehung des Moores. Die Teilnehmer*innen treffen sich um 10 Uhr am Steinernen Torbogen am Schwarzen Moor. Anmeldungen unter Tel. 09774/910 260. sek