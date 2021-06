Eine geführte Radtour für Teilnehmer ab 15 Jahren vom Hammelburger Terroir f zum Ramsthaler Terroir f organisiert die Volkshochschule Bad Kissingen/Hammelburg am Samstag, 26. Juni. Treffpunkt mit Tourenführer Peter Geuthner ist um 10 Uhr am Viehmarkt in Hammelburg. Die Streckenlänge beträgt etwa 45 bis 50 Kilometer. Es sind etwa 500 bis 600 Höhenmeter zu überwinden. Gegen 15.30 Uhr wollen die Teilnehmer wieder zurück sein. Anmeldungen für die Radtour sind ab sofort im Internet unter www.vhs-kisshab.de oder über das vhs-Büro Hammelburg von Montag bis Freitag zwischen 10 bis 12 Uhr unter Tel. 09732/902 434 möglich. sek