Im Landkreis Kulmbach ist in einer Hobbygeflügelhaltung in der Gemeinde Neudrossenfeld der Nachweis der Geflügelpest (HPAIV), auch Vogelgrippe genannt, erfolgt. Das nationale Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat mit gestrigen Befund das Virus vom Typ H5N8 bei fünf im Bestand plötzlich verendeten Gänsen und Enten nachgewiesen.

Als Konsequenz musste der Seuchenausbruch festgestellt werden. Die übrigen vier Tiere der betroffenen Geflügelhaltung wurden gemäß den Vorschriften der bundesweit gültigen Geflügelpest-Verordnung wegen des Vorliegens eines begründeten Seuchenverdachts bereits am vergangenen Freitag getötet.

Um eine Ausbreitung der Geflügelpest auf weitere Nutz- und Haustierbestände zu verhindern, wurden um den Ausbruchsbetrieb ein Sperrbezirk von drei Kilometern Radius und ein daran anschließendes Beobachtungsgebiet mit zehn Kilometern Radius festgelegt.

Insbesondere für lebendes Geflügel, Eier und Geflügelfleischprodukte gelten in und aus diesen Gebieten sogenannte Verbringungsverbote, das heißt, diese Tiere und Produkte dürfen weder in noch aus den betroffenen Betrieben gebracht werden noch das Beobachtungsgebiet verlassen.

Restriktionsgebiete und Maßnahmen

Das Landratsamt Kulmbach erlässt in Ergänzung zu den vorangegangenen Maßnahmen eine Allgemeinverfügung, aus der die entsprechenden Restriktionsgebiete sowie angeordneten Schutzmaßnahmen hervorgehen. Die Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung vom heutigen Dienstag in Kraft, und ist auf der Internetseite des Landratsamts (www.landkreis-kulmbach.de) veröffentlicht.

Auf den Sperrbezirk entfallen circa 90 Geflügelhaltungen, die in den kommenden Tagen vor Ort durch das Staatliche Veterinäramt am Landratsamt Kulmbach kontrolliert werden. Im Beobachtungsgebiet gibt es circa 320 Geflügelhaltungen, die noch gestern per Post angeschrieben wurden. Zu diesen zählen gewerbsmäßige Geflügelhalter, Züchter sowie Privatpersonen, die Geflügel halten. Diese Betriebe sind verpflichtet, die allgemeinen Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einzuhalten.

Die Gemeinden im Sperrbezirk

Im Landkreis Kulmbach umfasst der Sperrbezirk folgende Gemeinden:

Neudrossenfeld mit den Ortsteilen Dreschenau, Eberhardtsreuth, Fichtelhof, Fohlenhof, Hainbühl, Hintere Gemeinde, Hintere Lehen, Hölle, Hornungsreuth, Oberbrücklein, Oberkeil, Pechgraben, Schwingen, Unterbrücklein, Untergräfenthal, Vordere Lehen und Waldau,

Trebgast mit dem Ortsteil Lindau und

Harsdorf mit dem Ortsteil Oberlaitsch.

Das Beobachtungsgebiet umfasst im Landkreis Kulmbach die Gemeinden

Harsdorf mit den Ortsteilen Altenreuth, Haselbach, Hettersreuth, Lettenhof, Sandreuth, Ritterleithen und Zettmeisel,

Himmelkron mit den Ortsteilen Gleisenhof, Gössenreuth, Lanzendorf, Hermeshof, Himmelkron, Kremitz, Schwärzhof, Streit, Streit-Mühle, Kieselhof, Kunigundenhof, Ziegelhütte,

Kasendorf mit den Ortsteilen Döllnitz und Pulvermühle,

Ködnitz mit den Ortsteilen Buchhaus, Ebersbach, Fölschnitz, Forstlasmühle, Leithen, Listenberg, Haaghof Hauenreuth, Heinersreuth, Höllgraben, Kauerndorf, Ködnitz, Maierhof, Mühlberg, Pinsenhof, Reisighof, Reuth, Spitzeichen, Tennach und Zettmeisel,

Kulmbach mit den Stadtteilen Aichig, Affalterhof, Ameisloch, Donnersreuth, Forstlahm, Frischenmühle, Gelbe Weiden, Gößmannsreuth, Herlas, Hitzmain, Kauernburg, Kessel, Kulmbach, Leuchau, Mangersreuth, Oberkodach, Oberzettlitz, Plassenburg, Plosenberg, Rothenhügl, Steinhaus, Tiefenbach, Unterkodach, Unterzettlitz, Weiher, Windischenhaig, Wickenreuth und Wolfskehl,

Ludwigschorgast mit den Ortsteilen Draht-Mühle, Erlen-Mühle und Lindenhof,

Marktschorgast mit den Ortsteilen Rohrersreuth, Pulst und Unterpöllitz,

Neudrossenfeld mit den Ortsteilen Aichen, Altdrossenfeld, Buch am Sand, Berghaus, Dreschen, Dreschenau, Eichberg, Grauenthal, Hirschgründlein, Hörethshof, Igelsreuth, Jöslein, Langen­stadt, Lichtentanne, Mermettenreuth, Muckenreuth, Neuenreuth am Main, Oberzinkenflur, Rohr, Rudolphsberg, Schaitz, Schlappach, Tauberhof, Unterlettenrangen, Unterobsang, Unterzinkenflur und Wehelitz,

Neuenmarkt mit den Ortsteilen Brandhaus, Hegnabrunn, Neuenmarkt, Oberlangenroth, Reutlashof, See, Schlömen, Raasen und Unterlangenroth,

Thurnau mit den Ortsteilen Bauloch, Buchloch, Eckersdorf, Felkendorf, Forstleithen, Fahrenbühl, Friesen, Hammerhaus, Hutschdorf, Hutweide, Hörlinreuth, Katzenlohe, Kemeritz, Kröglitzen, Lanzenreuth, Limmersdorf, Reuthof, Unterschorrmühle, Schlotter-Mühle, Thurnau, Todtenhaus, Neidsmühle, Putzenstein, Rottlersreuth und Partenfeld,

Trebgast mit den Ortsteilen Feuln, Eichholz, Michelsreuth, Rehleithen, Sessenreuth, Trebgast, Tauschthal, Waizendorf, Weiherhaus, Wolfsbach, Weiherleithen und Wirsberg.

Wegen der Nähe zur Landkreisgrenze erstreckt sich das Beobachtungsgebiet auch auf den Landkreis Bayreuth. Vom dortigen Landratsamt werden entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Kontakt zu toten Vögeln vermeiden

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht bekannt. Enger Kontakt zu krankem oder verendetem Geflügel sollte aber vermieden und tot aufgefundene Wildvögel sollten nicht berührt oder bewegt werden. Werden mehrere Vögel an einem Ort tot aufgefunden, wird um eine entsprechende Information des Veterinäramtes unter der Telefonnummer 09221/707-707 oder per E-Mail an veterinaeramt@Landkreis-Kulmbach.de gebeten. Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie ein Merkblatt für Geflügelhalter und eine Übersicht der betroffenen Gebiete in Bayern sind auf der Internetseite des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (www.lgl.bayern.de) unter dem Stichwort ´Geflügelpest´ verfügbar. red