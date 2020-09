"Fünf Jahre Sonderlager in Bayern" waren am Samstag Anlass für eine Aktion auf dem Maxplatz, initiiert vom bayerischen Flüchtlingsrat in Kooperation mit der Bamberger Mahnwache Asyl. Gemeinsam wurde dort ein aus Karton aufgebautes Anker-Zentrum symbolisch eingerissen. Begleitet wurde der Aktionstag von einem Theater über die Unterbringungssituation von Geflüchteten des Theaterlabors Nürnberg unter der Leitung von Irfan Taufik, sowie Musik von Elena Steri, Ahmad Al Rifai und Kianoosh Mohamadekian.

Spätestens seit dem Brand in Moria ist die Lagerunterbringung von Geflüchteten wieder topaktuell. Auch wenn die unbeschreiblich katastrophale Situation in Moria nicht mit der Situation in Deutschland vergleichbar sei: "Geflüchtete, die hier vor unserer Haustür in bayerischen Lagern leben müssen, berichten über Isolation, Gewalt, Entrechtung, Perspektivlosigkeit, Verlust von Privatsphäre und erzwungener Untätigkeit", heißt es in dem Pressebericht des Flüchtlingsrats. Den Startschuss dabei habe die Eröffnung der sogenannten Ankunfts- und Rückführungseinrichtungen in Bamberg und Manching/Ingolstadt im Herbst 2015 gegeben. Dort wurden zunächst Geflüchtete aus sogenannten "sicheren Herkunftsstaaten" untergebracht. Gleichzeitig wurde 2015 die Liste dieser Länder um die Westbalkanstaaten Kosovo, Albanien und Montenegro erweitert. Im Sommer 2018 wurden schließlich alle bisherigen bayerischen Erstaufnahmeeinrichtungen sowie die bis dato entstandenen Sonderlager zu Anker-Zentren. Die Lagerpflicht wurde auf alle ankommenden Asylsuchenden ausgeweitet.

"Die teils sehr abgelegenen Standorte sowie die Abschottung und die gefängnisgleiche Bewachung durch Sicherheitspersonal erschweren den Zugang zu den Lagern und fördern damit Vorurteile und Ressentiments", so Thomas Bollwein vom Bayerischen Flüchtlingsrat. "Aus diesem Grund und vielen weiteren gehören die Lager abgeschafft!" red