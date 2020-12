Wegen eines randalierenden Mannes ist am Donnerstagvormittag die Erlanger Polizei zu einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Büchenbach gerufen worden. Der Mann schrie der Mitteilung zufolge im Treppenhaus des Anwesens lautstark herum und klopfte an Wohnungstüren. Den eintreffenden Polizisten trat der 48-Jährige umgehend aggressiv gegenüber. Es hagelte wüste Beschimpfungen und Beleidigungen, heißt es im Pressebericht der Polizei. Zur Unterbindung von weiteren Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Dem Renitenten mussten dabei Handschellen angelegt werden. Obwohl der Mann gefesselt war, trat er mit seinen Füßen nach den Polizisten. Zudem versuchte er, die Beamten durch Kopfstöße zu verletzen. Der 48-Jährige beruhigte sich erst in der Haftzelle. Der Mann stand sichtbar unter Alkoholeinfluss. Die Polizisten blieben bei dem Einsatz unverletzt.

Gegen den Erlanger wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Es wird wegen des tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, vorsätzlicher Körperverletzung und Beamtenbeleidigung ermittelt. pol