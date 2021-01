Nur knapp einer Katastrophe entgangen ist eine 21-Jährige am Donnerstag gegen 18 Uhr in Uehlfeld. Die junge Frau befuhr die Burghaslacher Straße in Richtung Vestenbergsgreuth, als von einer Fußgängerbrücke ein massiver Eisbrocken auf ihr Auto fiel. Dieser traf die Motorhaube und richtete dort einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro an, teilt die Neustadter Polizei in ihrem Pressebericht mit. Die 21-Jährige schaffte es, die Kontrolle über ihr Fahrzeug zu behalten und anzuhalten. Sie konnte noch erkennen, dass sich auf der Brücke mehrere Personen befanden, die anschließend flüchteten. Offenbar war von einer dieser Personen der Eisblock geworfen worden.

Schon häufiger gesehen

Dieser Verdacht wird auch durch die Wahrnehmung eines Anwohners bestätigt, der drei Jugendliche im Alter von etwa 17 bis 19 Jahren weglaufen sah und hörte, wie einer von ihnen schrie: "Du Depp hast getroffen!". Er hat diese Personen schon häufiger im Bereich der dortigen Schule und am sogenannten Bieberhäuschen gesehen. Auch der Fahrer eines entgegenkommenden dunkelblauen Kleinwagens könnte die Personen auf der Brücke gesehen haben. Er und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09161/88530 bei der Polizei zu melden. pol