Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein lautes Geräusch ließ einen 67-jährigen Audi-Fahrer am Freitag anhalten, als er kurz nach 22 Uhr auf der Brückenauer Straße in Untererthal Richtung Ortsmitte fuhr. Als er ausstieg, stellte er fest, dass er über einen geöffneten Kanalschacht gefahren war. Dessen Deckel lag neben dem Schacht auf der Fahrbahn. Die Gefahrenstelle war in der Dunkelheit für den Fahrzeugführer nicht erkennbar gewesen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Er verständigte die Polizei. Kurz vorher hatte eine Personengruppe die Örtlichkeit zu Fuß passiert. Einige der Fußgänger konnten von der Polizeistreife angetroffen werden. Bei deren Befragung kam zutage, dass zwei weitere Heranwachsende sich entfernt hatten. Letztlich konnte die Polizei ermitteln, dass die beiden 20-Jährigen den Schachtdeckel herausgehoben und die Gefahrenstelle geschaffen hatten. Der Grund ihres Handels ist derzeit nicht bekannt. Das Verhalten der beiden jungen Männer wird jedoch sowohl strafrechtliche, als auch zivilrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. pol