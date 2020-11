Die 26 Städte und Gemeinden im Kreis Haßberge haben die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag (Sonntag, 15. November) abgesagt. Der Grund ist die Coronalage. Auf die Absage weist der Kreisvorsitzende des Bayerischen Gemeindetags, Dieter Möhring, der Bürgermeister von Aidhausen, in einer Mitteilung an die Medien hin. Am Volkstrauertag gedenken die Menschen der Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung, insbesondere der Opfer der beiden Weltkriege.

Die Entwicklung der Infektionszahlen hat die 26 Bürgermeister in einer Besprechung beschäftigt. Dabei ging es auch um die Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag.

Der Volkstrauertag gilt als ein bedeutender Termin. Er ist nicht nur Tradition, er hat sich weiterentwickelt aus der Frage "Was ist geschehen?" zu den Fragen: "Wie gehen wir mit dem durchaus Vielen, das wir wissen, heute um? Wie prägt es unser Bewusstsein? Wie soll es unser Handeln anleiten?" Dieter Möhring betont in der Mitteilung: "Deshalb fällt es schwer, darauf zu verzichten."

Die Bürgermeister bitten die Bürger um Verständnis, dass wegen der Corona-Auflagen die Gedenkversammlungen im Landkreis Haßberge nicht wie gewohnt stattfinden können. Die Kommunen sahen sich gezwungen, die öffentlichen Versammlungen abzusagen.

Aus der Überzeugung, dass die Gedenkorte wichtiger Bestandteil des Lebens in den Kommunen sind, werden die Bürgermeister im stillen Gedenken Kränze niederlegen. "Vergleichbar mit dem Allerheiligengedenken ist es unsere Bitte, die Gedenkorte im Laufe des Tages oder an den Tagen darauf zu besuchen und damit ein Zeichen gegen Gewalt und Terror auf der ganzen Welt zu setzen", betont Möhring. red