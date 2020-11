Am 2. Sonntag im Dezember wird alljährlich der Weltgedenktag für die verstorbenen Kinder begangen. Heuer ist dies der Sonntag, 13. Dezember. Zusammen mit der ökumenischen Klinikseelsorge und einigen betroffenen Müttern hat die Christian Presl-Stiftung zu diesem Anlass seit 2009 jährlich eine Gedenkfeier veranstaltet. Wegen der Pandemie müssen Kontakte reduziert werden, wo immer dies möglich ist. Deshalb hat das Organisationsteam beschlossen, die Gedenkfeier in diesem Jahr abzusagen. Alle Familien aber, die um ein Kind trauern, können sich heuer dem Ritual des "candle lightning" (Kerzenanzünden) anschließen. Das bedeutet, dass weltweit alle Haushalte, die um ein verstorbenes Kind trauern, um 19 Uhr eine brennende Kerze in ein Fenster stellen. Wenn sich möglichst viele Betroffene daran beteiligen, entsteht ein weltumspannendes Band brennender Kerzen als Symbol des Gedenkens und der Verbundenheit miteinander. sek