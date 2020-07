Die Willy-Aron-Gesellschaft Bamberg lädt zu einem Gedenken an die Mutigen ein, die sich am Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 beteiligten haben. Die Gedenkveranstaltung findet am Montag, 20. Juli, um 11 Uhr am Mahnmal für Widerstand gegen den Nationalsozialismus und Zivilcourage im Harmoniegarten statt. Die Willy-Aron-Gesellschaft bittet darum, das geltende Abstandsgebot einzuhalten und einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen. Das diesjährige Gedenken wird von der Klasse 9c der Graf-Stauffenberg-Realschule mitgestaltet. Mit ihrem "Gallerywalk" führen die Schüler die Teilnehmenden aktiv ins Thema und beantworten deren Fragen. Hauptfeldwebel Mathias Müller, Trompeter des Heeresmusikkorps Veitshöchheim, umrahmt die Veranstaltung musikalisch. Es spricht Oberbürgermeister Andreas Starke.

Am 20. Juli 1944 unternahm das Militär einen Militärputsch, der Hitler und das NS-Regime beseitigen sollte. Ziel war es, den seit 1939 wütenden Vernichtungs-, Eroberungs-, Rassen- und Beutekrieg sowie die Gewaltverbrechen der Nationalsozialisten zu beenden. Hinter dieser generalstabsmäßig geplanten militärischen Operation stand Oberst Claus Graf Stauffenberg. Im Anschluss an den Militärputsch sollte das Militär wesentliche staatliche Funktionen übernehmen. Unterstützt werden sollte es dabei durch ein breites ziviles Netzwerk von Widerstandskämpfern. mb