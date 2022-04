Am 24. April 2022 jährt sich die Deportation der letzten in Bad Kissingen lebenden jüdischen Männer, Frauen und Jugendlichen zum 80. Mal. Aus diesem Anlass organisiert die Stadt Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit dem Kurheim Beni Bloch, der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland sowie der katholischen und evangelischen Kirche Bad Kissingen eine Gedenkveranstaltung, die die Erinnerung an sie wachhalten möchte. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr am DenkOrt Deportationen in der Maxstraße 23 mit einer kurzen Ansprache von Bürgermeister Anton Schick vor dem Platz, an dem die Neue Synagoge einst stand. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen zum Marktplatz und suchen auf dem Weg dorthin einige Stolpersteine für die Deportierten auf. Vor den ehemaligen Wohn- und Geschäftshäusern der jüdischen Familien werden dabei einzelne Kurzbiografien verlesen. Die einstündige Veranstaltung endet mit einem Gebet vor dem Jüdischen Gemeindehaus in der Promenadestraße. Männliche Teilnehmer werden gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. red