Der heutige 4. Dezember ist der Gedenktag der heiligen Barbara. Das Käppele oberhalb Eberns ist ihr geweiht. Es gibt an diesem Tag den adventlichen Brauch des Schneidens der Barbarazweige. Ein Video mit Gedanken von Pfarrer Rudolf Theiler zu dem Tag kann auf dem Videokanal Youtube angesehen werden (zu finden über die Internetseite der Pfarreiengemeinschaft unter www.pg-ebern.de oder bei Youtube "Ebern Barbara" eingeben). Zu hören sind auch Strophen eines Liedes zu Ehren der Heiligen, zu dem Pater Rudolf Theiler den Text und Kirchenmusiker Wolfgang Schneider die Melodie verfasst haben. Ein weiter Hinweis der Pfarrgemeinde: Am Montag, 7. Dezember, gestaltet Schneider um 19 Uhr in Sankt Laurentius eine Adventsandacht für den Laurentiuschor. Bearbeitungen des Adventsliedes "Nun komm der Heiden Heiland" von Bach werden aufgeführt. Die Andacht steht auch Interessierten außerhalb des Chores offen. red