Im Leben gibt es immer wieder Personen oder Situationen, die einen an die Grenzen bringen. Stress und Handlungsunfähigkeit sind die Konsequenzen. In einem Vortrag der Volkshochschule erläutert die Referentin Katja Fleischmann, was in solchen Situationen passiert. Termin ist heute von 18 bis 19.30 Uhr in der Löwenstraße 16 (Anmeldung unter 09561/88250 oder unter www.vhs-coburg.de). red